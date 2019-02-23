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البنتاجون: الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود لها فى قاعدة التنف جنوب سوريا

السبت، 23 فبراير 2019 07:27 ص
البنتاجون: الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود لها فى قاعدة التنف جنوب سوريا عناصر من الجيش الامريكى
واشنطن /أ ش أ/
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) شون روبرستون إنه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود فى سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة التى يجرى التفاوض حولها فى شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية فى التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.

وأضاف روبرستون - فى تصريح لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "بضع مئات من القوات الأمريكية تتمركز فى شمال شرق سوريا كجزء من قوة متعددة الجنسيات، وبشكل منفصل، ستحتفظ الولايات المتحدة بوجود لها فى قاعدة التنف بالجنوب".

وأضاف :"ستتكون قوة المراقبة والرصد متعددة الجنسيات فى المقام الأول من دول فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) الذين، إلى جانب القوات الأمريكية، سيمنعون عودة ظهور تنظيم داعش والحفاظ على الاستقرار فى سوريا".

وتابع :"وبينما سيبقى عدد قليل من القوات فى شمال شرق سوريا، سيستمر الانسحاب بطريقة منسقة".

وكان ترامب قال، الجمعة، إن قراره بالإبقاء على عدد محدود من القوات فى سوريا لا يعنى تغييرا بشأن اعلانه فى ديسمبر سحب القوات الأمريكية الموجودة هناك، وعددها 2000 جندي.

وبعد إعلان الولايات المتحدة قرارها إبقاء 200 جندى أمريكى فى سوريا، رحبت الإدارة التى يقودها الأكراد وتدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بالقرار، قائلة إن ذلك سيحمى منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقى قواتها أيضا.

 


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البنتاجون

الولايات المتحدة

قاعدة التنف

سوريا




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