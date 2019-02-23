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الأمن المركزى يحصد المركز الأول وكلية الشرطة ثان في دوري الشرطة

السبت، 23 فبراير 2019 06:07 م
الأمن المركزى يحصد المركز الأول وكلية الشرطة ثان في دوري الشرطة أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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انتهت فعاليات دورى الشرطة للموسم الرياضى 2018/2019 بحصول قطاع الأمن المركزى على الدرع العام (المركز الأول) وفوز كلية الشرطة (بالمركز الثانى) ثم تلاها الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن فى (المركز الثالث) فى الترتيب العام.

وشهد دورى الشرطة منافسة شديدة بين جهات الوزارة المختلفة وإتسم بالروح الرياضية، وسط إشادة بين جميع المشاركين والمتابعين فى أحد عشر لعبة رياضية، من بينها ثمانى ألعاب فردية ( مصارعة – ملاكمة – جودو – كاراتيه – رفع أثقال – ألعاب قوى – سباحة – تنس طاولة ) وثلاث ألعاب جماعية (كرة سلة – كرة طائرة – كرة قدم خماسية)، بزيادة أربعة ألعاب عن الموسم الرياضى الماضى، حيث شارك فى الدورى (836) لاعب يمثلون ضباط وطلبة كلية الشرطة وأفراد ومجندين وعاملين مدنيين من عدد (21) جهة شرطية.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضيين من أعضاء هيئة الشرطة، لما له من مردود معنوى طيب فى نفوسهم، ويعزز من قوة الإرادة والمثابرة وتنمية المهارات وقيم التنافس والعلاقات الطيبة والحفاظ على لياقتهم البدنية.


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