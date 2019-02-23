اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. ويتلقى دعوة من الرئيس الرومانى لزيارة بلاده

مبادرة مصرية سعودية تستهدف أسواق أفريقيا و8 مليارات دولار حجم التجارة المشتركة بين البلدين

وزير التموين يحدد 5 معايير لحذف غير مستحقى الدعم منها استهلاك كهرباء أكثر من ألف كيلو وات

وزارة التعليم تقرر مشاركة طلاب المدارس بخمسة جنيهات لصالح صندوق تكريم أسر الشهداء بدءا من العام الدراسى المقبل

السجن المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء.. وإحالة المتهمين فى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار إلى فضيلة المفتى

الرئيس السودانى عمر البشير يعين الفريق أول عوض بن عوف نائبا أول له ووزيرا للدفاع.. ومحمد طاهر رئيسا لمجلس الوزراء

شعبة الخضروات والفاكهة تتوقع تراجع أسعار 6 محاصيل غذائية بنسبة 15%

وزيرة السياحة التشيكية تؤكد خلال افتتاح معرض "براج الدولى للسياحة" أن مصر أهم وجهة سياحية لـ"التشيك"

الأرصاد تعلن ارتفاعا تدريجيا فى الحرارة بدءا من الغد.. والعظمى فى القاهرة 22 درجة