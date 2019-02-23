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اعترافات "نص دستة أشرار" تكشف طريقة سرقتهم مليونى جنيه من شركة بكرداسة

السبت، 23 فبراير 2019 04:00 ص
اعترافات "نص دستة أشرار" تكشف طريقة سرقتهم مليونى جنيه من شركة بكرداسة متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف المتهمون بسرقة 2 مليون جنيه من خزينة شركة فى كرداسة، بأنهم استغلوا معرفة أحدهم الذى يعمل بالشركة بموعد مغادرة الموظفين، وأماكن تواجد أفراد الأمن، وتسلقوا السور الخاص بالشركة، ووصلوا إلى غرفة الحسابات التى تضم الخزينة، واستولوا على محتوياتها التى بلغت 2 مليون جنيه.

وأضاف المتهمون البالغ عددهم 5 أشخاص، أنهم استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالشركة، حتى لا يتم كشف أمرهم، خاصة أن أحدهم يعمل بالشركة، وآخر كان يعمل سابقا بها، وذكروا أنهم اقتسموا النقود بينهم عقب ارتكاب السرقة.

وقال المتهمون أنهم تربطهم علاقة صداقة، وقرروا ارتكاب الواقعة لعلمهم أن الخزينة تحتوى على مبلغ مالى خاص بمرتبات العاملين، بالإضافة إلى نقود خاصة بأرباح الشركة، بالإضافة إلى مرورهم بضائقة مالية.

وبإحالة المتهمين إلى النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع تجديدهم حبسهم فى الموعد المحدد.

تلقى مركز شركة كرداسة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 2 مليون جنيه، من خزينة شركة تابعة لدائرة المركز.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن عامل بالشركة وراء تدبير السرقة، حيث تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عامل سابق بالشركة، و4 من أصدقائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم النقود المسروقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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