احترس من الصامت الموجود فى كل بيت.. تعرف على التفاصيل

كتبت ـ أسماء أمين

تزايدت حالات الوفاة خلال الفترة الأخيرة بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون "القاتل الصامت" الذي يتسرب لأجسادنا دون الشعور به ، وتحدث من خلال وسائل الطبخ والشوي وسخانات المياه وكذلك وسائل التدفئة المنزلية بمواقد الغاز.

وقال الدكتور بسام شريت، استشارى حماية المنشأت البترولية ، إن حالات الوفاة تتزايد فى الشتاء بسبب شدة البرودة ولذلك نقوم بأفعال ممكن تؤدي الى الشعور بالإغماء أو الوفاة وذلك بسبب إحكام غلق أماكن التهوية والنوافذ بالمنزل وكذلك عدم التخلص بشكل سليم من نواتج الإحتراق للوقود المستخدم في وسائل الطبخ والشوي وسخانات المياه وكذلك وسائل التدفئة المنزلية بمواقد الغازأو مجمر الفحم مع عدم وجود التهوية الجيدة، أوعدم الإلتزام بالمواصفات الفنية لتركيب الأجهزة مما يساعد على إنبعاث غاز أول .



الدكتور بسام شريت استشارى حماية المنشأت البترولية

تعريف غاز أول أكسيد الكربون

هو غـاز سـام عديم اللون والطعم والرائحة وغير مهيج للأغشية المخاطية وبالتالي عند وجوده لا يشعر الشخص به لذلك يسمى أيضا بالقاتل الصامت،على عكس الغاز الطبيعي الذي يتم إضافة رائحة له نـفـاذة بواسطة محطات تخفيض الضغط وإضافة الرائحة وبالتالي يسهل اكتشافه عند حدوث تسريب لذلك هو آمن جداَ في حالة الإحتراق الكامل.

كيف ينتج

وهو ينتج عن الإحتراق الغير كامل للمواد الهيدروكربونية (الوقود- البوتاجاز -الغـاز الطبيعي - الفحم الحجري - الخشب) وهويترك أعراض لايمكن إصلاحها أو يسبب الوفاه.

قدرته على الفتك بالإنسان

حيث أن كثافته مثل كثافة الهواء فبالتالي يكون سريع الإنتشار وعند إستنشافة بكميات كبيرة تمتصه الرئتين ويحل محل الأكسجين بالدم فيؤدي للإغماء ثم الوفاه ، حيث أنه قادر على الفتك بالإنسان خلال ساعة واحدة فقط عند وجوده بنسبة تركيز 0.1% في الهواء ، وخلال 15 دقيقة بنسبة تركيز 10 % في الهواء

أماكن التعرض والتسمم لغاز أول أكسيد الكربون

1-المطبخ من أجهزة الطهي وسخانات المياه والأفران.

2-الحمام بواسطة سخانات المياه.

3-الأماكن التي فيها وسائل تدفئة بالمنزل.

4- الشوايات التي تعمل بالغاز أوالفحم.

5- السيارة أوغرف النوم بسبب التدخين لبعض أنواع السجائر في الأماكن المغلقة.

6-الجراجات التي تحتوي على عادم السيارات.

7-مواقع العمل الممتلئة بالدخان وأماكن المولدات ومصانع البتروكيماويات.

8-المصانع التي تحرق الغاز والفحم.

ما هي الأعراض الخفية للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون ؟؟؟

1-صداع

2-قيء

3-تشوش ذهني

4-دوارأو دوخة

5-تعب

6-تعتيم الذاكرة

7-غثيان

8-تشنج

9-إغماء

10-نقص في الرؤية

11-اضطرابات في التصرف

12-فقدان الإحساس في الأطراف

13-ثم الوفاه

الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب

1-إخراج المصاب إلى مكان جيد التهوية.

2-تهوية المكان فورا بفتح الأبواب والنوافذ حيث أن الأكسجين هو المضاد الوحيد للتسمم بأول أكسيد الكربون.

3-الاتصال فوراً بالإسعاف لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى لأنه يحتاج إلى تدعيم تنفس بأجهزة أكسجين.

4-وقاية المسعف لنفسه كي لا يصاب هو أيضا بالتسمم.

5-غلق جميع الأجهزة التي تصدرغاز أول أكسيد الكربون فوراً.

6-الحرص على عدم اشعال النار لأن أحادي اكسيد الكربون شديد الاشتعال.

7-إتباع أساسيات الإسعافات الأولية حتى وصول سيارة الإسعاف.

8-البحث عن الأسباب التي أدت إلى وجود أول أكسيد الكربون ومعالجتها.

كيفية النجاة من القاتل الخفي

1-التهوية الجيدة والكافية للمنزل في جميع فصول السنه وخصوصاً فصل الشتاء.

2-الإلتزام بتوصيات المصنع بشأن تركيب هذه الأجهزة وإستخدامها بحيث تكون مطابقة لمعدلات الأمان والسلامة من حيث شهادة الضمان وإتباع إرشادات بدليل الإستعمال الخاص بتركيب الجهاز والتحذيرات للوقاية من المخاطر.

3-عدم سد الهوايات أو إزالتها التي يتم تركيبها من خلال شركات الغاز الطبيعي .

ملاحظة لون الشعلة (اللون الأزرق=إحتراق كامل وجيد،اللون الأصفرأوالبرتقالي=إحتراق غير كامل وسئ) حيث أن الإحتراق الغير كامل يؤدي إلى إستهلاك وقود اكثر وبالتالي زيادة تكلفة بالإضافة إلى إنبعاث الغاز السام.

4-عدم فك أو تركيب أي جهاز يعمل بالغاز الطبيعي إلا بعد الإتصال بشركة الغاز ومن خلال فنيي الشركة.

5-الرقابة الدورية والصيانة المستمرة لمختلف الأجهزة المنزلية (سخانات المياه ،اجهزة الطبخ، المواقد ،...) قبل بداية فصل الشتاء.

6-التنظيف الجيد لمجاري المداخن من الأتربة ومختلف الأوساخ التي تسبب إنسدادها.

7-عدم إستخدام شوايات الفحم أو أدوات الشواء داخل المنزل حيث يؤدي ذلك إلى انبعاث أول أكسيد الكربون داخل المنزل أو الحجرة أو المخيم ما لم تقم باستخدامها في موقد ذات تهوية جيدة.

8-لا تترك سيارتك تعمل في وضع السكون لفترة طويلة في جراج السيارات.

9-ضرورة تركيب جهاز كاشف لغاز أول أكسيد الكربون في منزلك وتفقد بطاريته قبل بداية فصل الشتاء.

دراسات علمية عن تأثير أول أكسيد الكربون على الأطفال والحوامل

أوضحت الدراسات التى أجريت فى مصر أن التسمم بهذا الغاز يشكل 63% من أسباب الإعاقة لدى الأطفال مقارنة بأنواع التلوث الأخرى المسببة للإعاقة، وتوضح أيضا أن الكاربوكسى هيموجلوبين يتركز فى دماء الأجنة بحوالى ثلاثة أضعاف تركيزه فى دماء أمهاتهم وبذلك يسبب إجهاض بسبب إستنشاقه بنسب مرتفعة أثناء فترة الحمل. حيث بلغ عـدد الأطفال المصابين بالإعاقة بسـبب التلوث بصفة عامة حوالى 3.5 مليون طفل حول العالم حيث أن الأجنة والنساء الحوامل كانوا من أكثر الفئات تعرضا وتأثرا بتلوث الهواء بغاز أول أكسيد الكربون.

و هناك دراسة بريطانية توضح حوادث وفاه عملاء الغازالطبيعي حوالي 90 % منها عبارة تسمم ناتج عن إستنشاق غاز أول اكسيد الكربون الذي ينبعث من الإحتراق الغير كامل للمواد الهيدروكربونية عامة.

وهناك أدلة على أن الأطفال الذين يعانون من الربو يكونون أكثر عرضةً للإصابة بالتأثيرات التي تصيب الجهاز التنفسي، والتي ترتبط بالتعرّض لأول أكسيد الكربون.