اتحاد الغرف التجارية: 2.5 مليار دولار الاستثمارات المصرية فى السعودية

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الدول المستثمرة فى مصر بعدد 5 آلاف مشروع فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية بالمملكة تسجل 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى، اليوم السبت، بحضور إبراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار بالسعودية، والدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، سالم العبيدى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.

وأضاف"الوكيل"، أن السعودية تشكل 20% من السياحة العربية الواردة إلى مصر، وهناك أكثر من نصف مليون سعودى يقيم فى مصر، وهو ما يؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وأن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية وبدء العمل المشترك لغزو الأسواق خاصة السوق الافريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن مصر تطرح فرص استثمارية واعدة منها مشاريع بمحور قناة السويس بجانب الاستثمار الصناعى والزراعى، مشيرا إلى أن تطابق الرؤى بين الرئيس السيسى والملك سلمان يدعم التوجه الاقتصادى بين الدولتين وترجمة هذه الرؤى إلى عمل واضح على أرض الواقع.

وأكد الوكيل، على أن هناك ثورة فى التشريعات بمصر الأمر الذى يجعل المستثمر يتفرغ للعمل دون أى عوائق بيروقراطية أو إدارية".