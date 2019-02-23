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إنهاء تطوير المرحلة الثانية من موقف مسطرد بحى شبرا الخيمة 15 مارس المقبل

السبت، 23 فبراير 2019 07:16 م
إنهاء تطوير المرحلة الثانية من موقف مسطرد بحى شبرا الخيمة 15 مارس المقبل جانب من الجولة
القليوبية - إبراهيم سالم
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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تطوير المرحلة الثانية لأعمال تطوير موقف مسطرد بحى شبرا الخيمة، والذى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية للطرق والتى تشتمل على إنشاء 11 باكية و48 محل وهايبر ماركت، بالإضافة إلى إنشاء ممشى وكورنيش ودورات مياه ومكتب أمن ومكتب لإدارة المرور بالإضافة إلى مكتب خدمات للموقف، كما يشتمل التطوير أيضا على توسعة وتطوير ورصف شارع 15 مايو حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 50% وسيتم الإنتهاء من المشروع فى 15/3/2019.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته لرئيس مدينة شبرا الخيمة بتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع وتوفير كل ما يلزم من متطلبات للشركة المنفذة والتعاون الكامل لتنفيذ المشروع وتسليمه فى المواعيد المحدة، مشيرا أن المشروع سينقل المنطقة نقلة حضارية وسيقضى على الإشغالات والتكدسات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

ورافق المحافظ فى الجولة التفقدية اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وعدد من ضباط القوات المسلحة القائمين على تنفيذ المشروع.

 


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