إخلاء أجزاء من المبنى الرئيسى لمستشفى ببا فى بنى سويف لوجود تصدعات وشروخ

بنى سويف :هانى فتحى

أخلت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أجزاء من المبنى الرئيسى لمستشفى ببا المركزى.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن قرار الإخلاء جاء بناء على التقرير المبدئي للجنة مديرية الإسكان بعد معاينة مستشفى ببا المركزي لوجود شروخ وتصدعات في المبنى الرئيسي للمستشفى، وضرورة نقل بعض الخدمات عاجلا إلي المباني الأخرى بالمستشفى لحين الانتهاء من التقرير الأخير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الأجزاء التى تم اخلاؤها شملت غرفة عمليات وعنابر داخلية وبعض الممرات بالمستشفى مشيرا إلى أن مبنى الغسيل الكلوى ومبنى العيادات الخارجية يعمل بدون أى مشاكل.

وفى سياق متصل تفقد اليوم الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي، مبنى مستشفى ببا المركزي لمعاينة الأماكن التي تصلح لنقل الخدمات الصحية بها في حالة إخلاء المبني الرئيسي كما تفقد مبنى الغسيل الكلوي ومبنى العيادات الخارجية، وكذلك مركز طبي ببا ووحدة صحة الأسرة بسدس.



جانب من جولة تفقد المبنى