أهالى السنبلاوين يطالبون محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة لفحص كوبرى القنطرة

الدقهلية - شريف الديب

سادت حالة من القلق بين أبناء مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، بسبب أعمال البناء فى الكوبرى الرئيسى داخل المدينة، الرابط بين شمال وجنوب المدينة والمعروف باسم كوبرى القنطرة، والذى يعد من الكبارى التاريخية والتى يمر فوق ترعة البوهية، وهو يتوسط المدينة.

وانتقد عبد اللطيف بصل، أحد أهالى المدينة، أعمال التسليح بالكوبرى بعد إعادة بنائه مرة أخرى لعدم وجود حديد تسليح داخل الحوائط الحالية الموجودة بجسم الكوبرى، وتم البناء بدون إدخال حديد التسليح بجميع الأجزاء واقتصروا على القواعد فقط.

وطالب محمد بحبح، أحد الأهالى، بسرعة تدخل المحافظ وفحص الأجزاء التى تم بناؤها، وبيان ما إذا كانت تخضع للمواصفات القياسية أم لا.

وأوضح المهندس رفعت السعودى، معمارى، أن هناك بعض أعمال العزل التى تمت لجسم الكوبرى الملاصق للمياه غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى أعمال الردم التى تمت.

وطالب الأهالى الدكتور كمال شاروبيم المحافظ بتشكيل لجنة لفحص أعمال الكوبرى، وعمل تقرير ncrلطمأنة الرأى العام فى السنبلاوين على حالة الكوبرى، بما لها من خبرات فى الهندسة الإنشائية والخرسانات عالية المقاومة والمصبوبة تحت الماء.

وقد سادت حالة من الجدل بين الأهالى بسب الكوبرى، وأعمال بنائه وتسببت أعمال إعادة بناء الكوبرى فى حدوث حالة من الزحام المرورى داخل المدينة والطرق الرئيسية الخارجية لتوقف الحركة على الكوبرى، وطالب الأهالى بسرعة إنهاء الأعمال به بسبب ما أصاب البلد من شلل مرورى أثر على حركة التجارة داخل المدينة.

واشار محمد عبد العزيز، موظف، إلى أنه يتمنى الانتهاء من أعمال الكوبرى وإعادة الحركة عليه مرة ثانية قبل حلول شهر رمضان الكريم، لزيادة حركة النقل خلال تلك الفترة.

وانتقد الأهالى مجلس المدينة لعدم توفير بديل الكوبرى خلال فترة إقامته، مما اضطر الأهالى إلى استخدام معديات غير آمنة مما تسببت تعرض بعض الأشخاص للخطر وسقوطهم داخل المياه.











