أسعار الخضار اليوم السبت 23-2-2019 بسوق العبور

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 23-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 – 5.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 8 – 11 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 17 - 21 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 5 - 7 جنيهات.