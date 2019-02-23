video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضار اليوم السبت 23-2-2019 بسوق العبور

السبت، 23 فبراير 2019 11:44 ص
أسعار الخضار اليوم السبت 23-2-2019 بسوق العبور خضروات _ أرشيفية
إضافة تعليق

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 23-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

 

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 – 5.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 3.5- 6.75 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.5 جنيه للكيلو.

 

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 8 – 11 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 17 - 21 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 5 – 6 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 - 7 جنيهات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الخضار اليوم الجمعة 22-2-2019 بسوق العبور

الخضار

اسعار الخضار اليوم

اخبار الاقتصاد

سوق العبور

اسعار الجملة




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة