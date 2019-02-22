video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

92 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:00 م
92 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 41.80 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 92.77 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 51.98 مليون جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 244.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 74.87% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.71%، والعرب على 9.42% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 47.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.27%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 96.22 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ألف باء أسهم ".. البورصة تغرى المصريين بالخارج للاستثمار بسوق المال.. وزارة الهجرة توزع كتيبات على القنصليات بإجراءات جديدة لسهولة التكويد والاستثمار بسوق المال.. وتوضيح عائد الاستثمار بأسهم الشركات المصرية

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

البورصة المصرية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة