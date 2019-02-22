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819 مليون جنيه قيمة تعويضات العاملين بالقومية للأسمنت

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:00 ص
819 مليون جنيه قيمة تعويضات العاملين بالقومية للأسمنت الجمعية العمومية الاخيرة للشركة القومية للاسمنت
كتب عبد الحليم سالم
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بلغ حجم التعويضات التى سيحصل عليها العاملون بالشركة القومية للاسمنت والتى تم تصفيتها مؤخرا نحو 819 مليون جنيه .

وقال مصدر بقطاع الأعمال العام لـ " اليوم السابع" ، انه تم الاتفاق مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ونقابة الشركة القومية للاسمنت على أن تكون مبالغ التعويضات تتراوح من 200 ألف جنيه إلى 590 الف جنيه للموظف الواحد حسب سنوات خدمته وحسب مستحقاته  المقررة.

 

وأضاف إنه بالفعل جارى صياغة الاتفاق تحت رعاية وزارة القوى العاملة بصورته النهائية حتى يتسنى صرف التعويضات ، تزامنا مع استمرار تصفية الشركة وبيع بعض الاصول المنقولة .

 

وحول استقالة عبد النبى فرج المصفى العام للشركة ، قال المصدر انه تم إرجاء البت فى الاستقالة ،حيث تحتاج للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وفى حالة موافقتها يتم تعيين مصفى اخر، وتغيير اسمه فى الجهات الحكومية حتى يتسنى له ممارسة عمله وهذا يتطلب وقتا طويلا.

 

وأشار إنه تم تقييم أسهم الشركة القومية للأسمنت فى شركة أسمنت النهضة ،والبالغة 30% وسيتم عرض بيعها إما للشركة القابضة الكيماوية ، أو للشركة القابضة للتأمين.

 

 وكان عبد النبي فرج مصفى عام القومية للاسمنت استقال من منصبه اعتراضا على قيمة التعويضات الكبيرة لبعض العاملين القريبين من الخروج للمعاش مطالبا باستمرارهم لحين الخروج طبيعى للمعاش وبالتالى تخفيض قيمة التعويضات.

 


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القومية للاسمنت

تصفية القويمة للاسمنت

عبد النبي فرج

عماد الدين مصطفى

الشركة القومية للاسمنت




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