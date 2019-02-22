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5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:35 ص
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور
أسوان – عبد الله صلاح - ندى سليم
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تابع 5 وزراء وهم الآثار والاستثمار والثقافة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى سفراء 23 دولة إفريقية، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، والتى انطلقت فى تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة، وتستمر لمدة 20 دقيقة، فى ظاهرة فرعونية فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام.

وكان معبد أبوسمبل استضاف عروض 23 فرقة للفنون الشعبية مشاركة فى المهرجان من مختلف الدول العربية والإفريقية والأجنية بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، علاوة على الفرق المصرية حيث قدمو عروضهم الفنية بصحن معبدى أبوسمبل و التى تبرز التراث الإنسانى والفنى لكل دولة ليختتم المهرجان بعرض فنى بعنوان " أفريقيا شعب واحد ".

5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (1)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (2)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (3)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (4)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (5)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (6)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (7)
 
5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل (8)
 

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