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10 تأثيرات للتغيرات المناخية على مصر.. تعرف عليها

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:00 ص
10 تأثيرات للتغيرات المناخية على مصر.. تعرف عليها تغير المناخ
كتبت أسماء نصار
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تغير المناخ أو التغير المناخى هو أى تغير مؤثر وطويل المدى فى معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة، فمعدل حالة الطقس يمكن أن يشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح، هذه التغيرات يمكن ان تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير فى شدة الأشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات الإنسان.

 

وفى التقرير التالى نوضح مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية على مصر.

 

1- ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية والتأثيرات الناجمة عن ذلك مثل زيادة الاحتياجات المائية للزراعة.

2- ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثيره السلبى على المناطق الساحلية.

3- زيادة الأحداث المناخية المتطرفة.

4- زيادة معدلات التصحر.

5- تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى.

6- التأثير على الموارد المائية وزيادة معدلات شح المياه.

7- تدهور الصحة العامة.

8- تدهور السياحة البيئية ومن أهم تلك التأثيرات ابيضاض الشعب المرجانية واختفاء بعض أنواع الأحياء القاعية فى البحار وتضررها.

9- تغير مناطق الانتاجية السمكية فى البحار وتضررها.

10- التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى بشكل عام.


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