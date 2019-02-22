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وكيل "تعليم دمياط" يكرم مدربى الصفوف الأولى من الموجهين والمعلمين

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:11 م
وكيل "تعليم دمياط" يكرم مدربى الصفوف الأولى من الموجهين والمعلمين جانب من التكريم
دمياط معتز الشربينى
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كرم السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدربى الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية من موجهين ومعلمين.

وأكد "سويلم"، أن تغيير النظام التعليمي لم يكن ممكنا دون الإيمان العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغير، مضيفا أن الإصلاح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية الرئيس السيسي لإعادة بناء المواطن المصرى.

وأضاف "سويلم"، أن التعليم بدمياط بتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، احتل مكانة مرموقة بين المحافظات، وأثنى الوزير ونائبه ولجنة الوزارة التى زارت المدارس فى الفصل الدراسي الأول على تنفيذ المنظومة التعليمية الجديدة.

وقدم وكيل الوزارة، شهادات تقدير للمعلمين والموجهين، مطالبا الجميع بمواصلة التطبيق  بنفس الجدية والإصرار متمنيا لهم دوام التوفيق.

 


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