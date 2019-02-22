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وكالة إيطالية: العلمين الوجهة الصيفية الجديدة للسياح الإيطاليين

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:57 ص
وكالة إيطالية: العلمين الوجهة الصيفية الجديدة للسياح الإيطاليين العلمين
كتبت فاطمة شوقى
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قالت وكالة "سى فياجى" الإيطالية إن منطقة العلمين من الوجهات الجديدة التى يذهب إليها السياح الإيطاليين الصيف المقبل، فالعلمين تطل على البحر المتوسط ، ومقصد ولد منذ سنوات إلا أنه ينمو بسرعة.

وأشارت الوكالة إلى أن المنتجعات الجدية والقرى السياحية والفنادق الموجودة فى العملين مع لون المياه المميز مع الشاطئ الرملى  يجعلها مثل جزر المالديف ، مما يجعلها المثالية لتكون وجهة السياح الإيطاليين الجديدة فى الصيف المقبل.

وأشادت الوكالة بدور الحكومة المصرية بتطوير وتجديد منطقة العلمين، مشيرة إلى أن المسارات والحدائق والشوارع كل شئ جديد وكل الاماكن هناك مؤهلة لاستقبال السياح.

وتتمتع العلمين بمناخ أقل رقة مقارنة بمنتجعات البحر الأحمر ، فمناخ البحر الأبيض المتوسط أكثر متعة ، هناك المزيد من النسيم لأنه أكثر انفتاحًا ، والأهم من ذلك أنه أكثر بكثير من الشمال من الغردقة وشرم وغيرها من المواقع المصرية المعروفة، حتى تتمكن من حضور الصيف المبكر وأواخر الخريف. لكل هذه الأسباب ،كما أنها تعد أيضًا وجهة مثالية للعائلات التى لديها أطفال.

وقبل أن تتحول إلى وجهة سياحية ، العلمين شهدت واحدة من المعارك الأكثر دموية فى الحرب العالمية الثانية.

والعلمين تعتبر منطقة مثالية للمهتمين والراغبين فى أخذ استراحة من حمامات الشمس ، وزيارة المتحف العسكرى مع بقايا الحرب: الزلى الرسمى ،والأسلحة ، والدبابات،والمدافع ، والطائرات المقاتلة ووسائل النقل، كما يوجد نصب تذكارى للقتلى فى المعركة: 25 ألف قتيل وجريح ولا تشتت إلا بالقوات الإيطالية الألمانية.

 

 


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