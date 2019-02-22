وفاة مدير بنك بالمنيا بسبب تناول قرص مبيد زراعى عن طريق الخطأ

كتب فريق المحافظات

لفظ مدير بنك مقيم بقرية نوا بالمنيا ، أنفاسه الأخيرة أثر تناول قرص مبيد زراعى عن طريق الخطأ ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيقات .

تلقى اللواء مجدي عامر ، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوصول "ش. ع – 37 عاما"، مدير بنك مقيم بقرية نواي التابعة للمركز، إلى المستشفى العام مُصابًا إثر تناوله قرص غلة "مُبيد زراعي"، وبتشكيل فريق من أجهزة الامن، تبي أن "مدير البنك" تناول القرص عن طريق الخطأ، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه، وقبل وصوله إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.