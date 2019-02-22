وصول عدد المتهمين المضبوطين بسرقة 2 مليون جنيه من شركة بكرداسة لـ6 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 3 متهمين جدد فى واقعة سرقة مبلغ 2 مليون جنيه من خزينة شركة بكرداسة، ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 6 أشخاص، وتم إعادة المبلغ المالى المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شركة كرداسة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 2 مليون جنيه، من خزينة شركة تابعة لدائرة المركز.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن عامل بالشركة وراء تدبير السرقة، حيث تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عامل سابق بالشركة، و4 من أصدقائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم النقود المسروقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.