وزير النقل يتفقد مترو المرج الجديدة قبل ساعات من التشغيل التجريبى

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى الذى سيبدأ غد السبت فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ليكون مرور القطارات من حلوان إلى محطة المرج الجديدة بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وامتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، والتى تعانى من كثافة الركاب.

رافق وزير النقل خلال الجولة، كلا من:"الدكتور عمرو شعت نائب الوزير والدكتور أحمد فودة رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس على الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفنى والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة".

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن مشروع ازدواج المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة وتطوير محطة المرج الجديدة بلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون جنيه، مؤكدا أن التشغيل التجريبي للمسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة يأتي بعد الانتهاء من إجراءات اختبارات التشغيل النهائية والتأكد من منظومة السلامة والأمان بين المحطتين مضيفا أن تنفيذ الازدواج وتطوير المحطة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة لهذا التطوير بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثرًا إيجابيًا واضحًا في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول.

وأوضح عرفات، أن هذا الازدواج سيساهم في تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة بين المحطتين، و الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، لافتا إلى أنَّ هذا الازدواج بطول 1.3 كم ويبلغ تكلفته 500 مليون جنيه.

وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه، وستسهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة وجعلها محطة علوية سيؤثر إيجابيًا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

وأشار وزير النقل إلى أنَّ أعمال التطوير التي جرى تنفيذها شملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة، وكذلك تركيب 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بالإضافة إلى أنَّ المحطة تتكون من صالتين للتذاكر الأولى علوية والأخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة مشيرًا إلى أن محطة المرج الجديدة من المتوقع أن تنقل 90 ألف راكب يوميا بعد الانتهاء من تطويرها.



جولة وزير النقل



وزير النقل خلال الجولة



وزير النقل يتفقد مترو المرج الجديدة والقديمة 1