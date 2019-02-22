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وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ للمؤتمر العربى الأوروبى

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:46 م
وزير الطيران يتفقد استعدادات مطار شرم الشيخ للمؤتمر العربى الأوروبى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب أحمد حمادة
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قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم، بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العربي الأوروبي، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، يومى 24 و 25 فبراير، رافقه خلال الزيارة اللواء وائل النشار رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران والطيار مجدي سالم مدير مطار شرم الشيخ وعدد من قيادات المطار.

وخلال الجولة قام المصري، بتفقد صالة السفر والوصول ومتابعة حركة الركاب والتي تشهد تزايد ملحوظ في ظل إنتعاش الحركة السياحية الوافدة إلي مصر فضلاً عن انتظام حركة التشغيل في المطار، وتابع سير العمل في مهبط الطائرات وبرج المراقبة، كما تفقد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، وكاميرات المراقبة ومنطقة الأسوار الخارجية للمطار.

 كما وجه برفع درجة الاستعدادات القصوي لإستقبال ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر العربي الأوروبي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنتهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، وكذا تكوين فرق عمل من جميع الجهات المعنية بالمطار والتنسيق التام لتقديم أفضل خدمة للوفود المشاركة في المؤتمر.


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وزير الطيران

يونس المصري

مطار شرم الشيخ




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