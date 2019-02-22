وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للتايكوندو فى الغردقة.. غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، غداً السبت، بطولة العالم للتايكوندو والتى تقام فعاليتها بمدينة الغردقة.

ووصل صباح اليوم منتخبا فرنسا وصربيا إلى مطار الغردقة الدولى للمشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو، والمقرر انطلاقها غدا وذلك بمشاركة 578 لاعبًا يمثلون 47 دولة.

جدير بالذكر أنه تنطلق غدا السبت 23 فبراير منافسات الكبار بموازين -58، -68، -80، +87 كجم للرجال ومنافسات -49، -57، -67، +73 كجم للسيدات.

فيما تقام يوم الأحد منافسات -54، -63، -74، -87 كجم للرجال ومنافسات -46، -53، -62، -73 كجم للسيدات.

وتخوض مصر منافسات البطولة بـ29 لاعبًا (16 لاعبا و13 لاعبة)، ويقود المنتخب الوطنى فنيًا الكابتن أسامة السيد والكابتن محمد مجدى.