video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للتايكوندو فى الغردقة.. غدا

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:34 م
وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للتايكوندو فى الغردقة.. غدا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، غداً السبت، بطولة العالم للتايكوندو والتى تقام فعاليتها بمدينة الغردقة.

ووصل صباح اليوم منتخبا فرنسا وصربيا إلى مطار الغردقة الدولى للمشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو، والمقرر انطلاقها غدا وذلك بمشاركة 578 لاعبًا يمثلون 47 دولة.

جدير بالذكر أنه تنطلق غدا السبت 23 فبراير منافسات الكبار بموازين -58، -68، -80، +87 كجم للرجال ومنافسات -49، -57، -67، +73 كجم للسيدات.

فيما تقام يوم الأحد منافسات -54، -63، -74، -87 كجم للرجال ومنافسات -46، -53، -62، -73 كجم للسيدات.

وتخوض مصر منافسات البطولة بـ29 لاعبًا (16 لاعبا و13 لاعبة)، ويقود المنتخب الوطنى فنيًا الكابتن أسامة السيد والكابتن محمد مجدى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرياضة يعلن إقامة مقر للاتحاد الأفريقى للهجن بمصر.. صور

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

وزير الشباب

بطولة التايكوندو




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة