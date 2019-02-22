video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد نهارًا دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
 
 
 
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
 
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 11 19 
 
شبين الكوم 10 18 
 
طنطا 10 19
 
دمنهور 09 18 
 
الإسكندرية 08 18 
 
بلطيم 08 18 
 
مطروح 08 17 
 
السلوم 07 17 
 
سيوة 04 19
 
بورسعيد 12 17 
 
دمياط 12 17 
 
الزقازيق 11 18 
 
الإسماعيلية 09 20
 
السويس 08 19 
 
العريش 11 17 
 
رفح 09 16 
 
رأس سدر 10 18 
 
نخل 04 17 
 
نويبع 14 20 
 
طابا 12 19 
 
كاترين 01 14 
 
الطور 10 19 
 
شرم الشيخ 14 22 
 
الغردقة 13 23 
 
مرسى علم 13 23 
 
الفيوم 11 19 
 
بني سويف 11 20
 
المنيا 07 20 
 
أسيوط 08 21 
 
سوهاج 08 21 
 
قنا 09 22 
 
الأقصر 10 25 
 
أسوان 10 24 
 
أبوسمبل 10 23 
 
الوادي الجديد 05 23 
 
شلاتين 13 25 
 
أبو رماد 15 24 
 
راس حدربة 15 24 
 
حلايب 16 24 
 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
 
 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 18 30 
 
المدينة 10 24 
 
الرياض 16 25 
 
المنامة 07 19 
 
أبوظبي 19 25 
 
الدوحة 16 24 
 
الكويت 09 22 
 
دمشق 03 13 
 
بيروت 13 19 
 
عمان 04 14 
 
القدس 05 15 
 
غزة 09 19 
 
بغداد 06 20 
 
مسقط 17 25 
 
صنعاء 06 23 
 
الخرطوم 17 31 
 
طرابلس 11 20 
 
تونس 08 19 
 
الجزائر 08 17 
 
الرباط 09 19 
 
نواكشوط 15 30 
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
 
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة - 01 09 
 
إسطنبول 05 15 
 
إسلام آباد 11 19 
 
نيودلهي 16 23 
 
جاكرتا 24 31 
 
بكين - 03 09 
 
كوالالمبور 24 32 
 
طوكيو 06 16 
 
أثينا 05 16 
 
روما 03 14 
 
باريس 04 13 
 
مدريد 03 14 
 
برلين 07 12 
 
لندن 03 11 
 
مونتريال - 12 - 09 
 
موسكو - 03 03 
 
نيويورك - 01 03 
 
واشنطن 02 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

طقس الـ72 ساعة المقبلة مستقر وتحذيرات من الشبورة.. أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحرى غدا.. الأرصاد: ستكون خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة ولا أمطار بالقاهرة.. وتكشف: استقرار بحركة الملاحة ودرجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20/2/2019 بمحافظات مصر

درجات الحرارة

الارصاد الجوية

اخبار مصر

مصر اليوم

الطقس




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة