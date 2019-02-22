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نجل الرئيس البرازيلى يخضع للتحقيق للاشتباه فى تورطه بعمليات غسيل أموال

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:06 ص
نجل الرئيس البرازيلى يخضع للتحقيق للاشتباه فى تورطه بعمليات غسيل أموال جاير بولسونارو الرئيس البرازيلى
برازيليا أ ش أ
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أعلن مكتب الادعاء العام فى البرازيل،  الخميس، عن خضوع فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس جاير بولسونارو وعضو المجلس التشريعى، للتحقيق من قِبل السلطات الفيدرالية للاشتباه فى تورطه بعمليات غسيل أموال.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن مكتب الادعاء العام فى البرازيل لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، إلا أنها نقلت عن متحدثة باسم نجل الرئيس قولها إن فلافيو بريء من التهمة الموجهة إليه، مشيرة إلى أنها ذات دوافع سياسية.

وكان الادعاء العام البرازيلى قد أعلن الشهر الجارى أن الاتهام الموجه لنجل الرئيس والمتعلق بغسيل الأموال يتضمن شراء عقارين فاخرين على الأقل فى ريودى جانيرو.

 


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