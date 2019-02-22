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موسكو: لا توجد أسباب موضوعية لمزيد من التدهور فى العلاقات مع أوروبا

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:00 ص
موسكو: لا توجد أسباب موضوعية لمزيد من التدهور فى العلاقات مع أوروبا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه لا توجد أى أسباب موضوعية لمزيد من التدهور فى العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود محاولات لإظهار روسيا كمصدر لتهديد أوروبا.

وأضاف لافروف، خلال لقائه مع أعضاء رابطة الأعمال الأوروبية، الخميس، "لا توجد أسباب موضوعية لتدهور العلاقات، ومن المسلم به أنه لا توجد شروط أيضا للعودة إلى العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف "ليس الجميع فى أوروبا يؤيدون الالتزام بتطبيع العلاقات مع روسيا"، يُذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبى تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا فى مارس عام 2014 وفرض عقوبات على موسكو وقيام روسيا بالرد على هذه العقوبات.

 


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