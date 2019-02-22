موجز6.. 49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، 49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

الصحة: الانتهاء من فحص 30.3 مليون مواطن فى حملة 100 مليون صحة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انتهاء فحص 91% من المستهدفين فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" فى محافظة القاهرة.

صور.. وزير النقل يتفقد مترو المرج الجديدة قبل ساعات من التشغيل التجريبى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى الذى سيبدأ غد السبت فى المسافة بين محطتى المرج الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة المرج الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها ليكون مرور القطارات من حلوان إلى محطة المرج الجديدة بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب وامتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتى المرج والمرج الجديدة، والتى تعانى من كثافة الركاب.

فلسطينيون يؤدون الصلاة بمصلى باب الرحمة فى الأقصى لأول مرة منذ 16 عاما

أدى المئات من المواطنين الفلسطينيين فى مدينة القدس المحتلة الصلاة في مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وسط تعبيرات الانتصار، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما.

صورة تكشف خناقة الموتوسيكل والعجلة بين محمد رمضان وابنه بسبب "الركنة"

يحرص دائما النجم محمد رمضان على مشاركة جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى على مشاركته بعض من لحظاته الخاصة، سواء الفنية، وكواليس أعمال السينمائية والدرامية والغنائية، وأيضا اللحظات الخاصة التى يعيشها مع أسرته وأبناءه فى المنزل.

الفرنسية: الدبلوماسيون الأوروبيون يرون قمة شرم الشيخ فرصة لتعزيز التعاون

اهتمت وكالة الأنباء الفرنسية باستضافة مدينة شرم الشيخ للقمة العربية الأوروبية، وقالت إن كبار المسئولين الأوروبيين يرون هذه القمة الأولى بين قادة الاتحاد الأوروبى والدول العربية فرصة لتعزيز التعاون فى منطقة البحر المتوسط.

نجم مانشستر سيتي صاحب أجمل أهداف ذهاب دور الـ16 بدورى الأبطال.. فيديو

حصل ليروي ساني لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة صاحب أجمل أهداف مرحلة الذهاب لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

49 دولة أوروبية وعربية ومركز صحفى عالمى فى قمة شرم الشيخ

انتهت الهيئة العامة للاستعلامات، من تجهيز مركزاً صحفياً عالمياً بمدينة شرم الشيخ، لاستضافة فعاليات القمة العربية-الأوروبية، التى تنطلق الأحد المقبل.

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والصغرى فى القاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة لاختناقهم بسبب تسرب غاز السخان فى الإسكندرية

لقى 6 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر اختناقهم بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون من السخان داخل الشقة سكنهم بمنطقة غيط العنب غربى الإسكندرية.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 649 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 22 فبراير بقيمة 3 جنيهات، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميا.

س و ج.. هل ينضم أحمد على للمنتخب فى معسكر مارس بعد تصدر هدافى الدورى؟

بعد تصدره قائمة هدافى الدورى المصرى مؤخراً هل ينضم أحمد على، لاعب المقاولون العرب وصاحب الـ12 هدفاً، لقائمة معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه فى الفترة من 18 – 26 مارس ويتخلله مباراتان، الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 مارس فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، ثم مباراة نيجيريا المقرر لها 26 مارس.

قرعة الدورى الأوروبى تضع الكبار فى مواجهات سهلة

أسفرت قرعة دور الـ16 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، التى أقيمت اليوم الجمعة، عن مواجهات سهلة للكبار.

10 معلومات عن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات إيه".. صور

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، الخميس، أن القمر الصناعى المصرى "إيجبت سات - إيه"، الذى تم إنشاؤه فى روسيا بطلب من مصر، وصل على متن صاروخ "سويوز" إلى مداره ويعمل بانتظام.

زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب أمباتو فى الإكوادور

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.7 درجة وقع على بعد 224 كيلومترا جنوب شرق أمباتو في وسط الإكوادور اليوم الجمعة.

شاهد فى دقيقة.. قائمة أغنى ملاك أندية العالم

بعد تحول كرة القدم إلى أهم الصناعات الاستثمارية فى العالم، أصبح الضوء مسلطًا بشكل كبير على أصحاب الأندية الذين يتحكمون بدرجة كبيرة فى هذه السوق النشطة من خلال استثمار ثرواتهم فى إدارة أعمالهم.

محمد صلاح: ندرك خطورة مانشستر يونايتد لكننا نريد الفوز

أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول ، أن فريقه يدرك جيداً مدى خطورة مانشستر يونايتد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" منذ قدوم المدرب أولى سولشاير.

مصرى أمريكى يكشف فضائح الإخوان فى أمريكا.. وليم مجلع: الجماعة دفعت 100 دولار لأشخاص مقابل الجلوس مع المعزول فى أمريكا.. ويؤكد: كنت بلف بسيارتى حول وقفات الإخوان التحريضية ضد مصر بواشنطن وأشغل أغنية تسلم الأيادى

وليم مجلع مواطن مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية منذ 30 عاما يبلغ من العمر 66 عاما، يواجه جماعة الإخوان وعناصرها فى الولايات المتحدة الأمريكية ويفضح ألاعيبها، معتبرا ذلك واجبا عليه نحو الدولة المصرية التى يزرها بشكل مستمر بين الحين والآخر.

أسوان تستضيف ملتقى الشباب العربى والأفريقى 16 مارس.. نخبة من شباب المنطقة والقارة السمراء يشاركون فى الفعاليات.. جلسات وورش عمل مكثفة والفعاليات تضم أنشطة ثقافية وترفيهية

أتمت مدينة أسوان استعداداتها لاستضافة فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى ينطلق خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.