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منسق فريق الخبراء بمجلس الأمن: الحوثيون تلاعبوا بمشاهد قيل إنها لغارة قتلت أطفالا

الجمعة، 22 فبراير 2019 06:15 م
منسق فريق الخبراء بمجلس الأمن: الحوثيون تلاعبوا بمشاهد قيل إنها لغارة قتلت أطفالا منسق فريق الخبراء
إيمان حنا
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كشف أحمد حنيش، منسق فريق الخبراء في مجلس الأمن حول اليمن لقناة العربية، اليوم، أن الحوثيين مارسوا ضغوطا كبيرة لمنع وصول المواد الإغاثية، كما كشف عن متاجرتهم بتلك المواد.

 

وأكد حنيش أن الحوثيين يدّعون وقوع مجازر بحق الأطفال بغارات للتحالف، لكنهم منعوا الفريق الأممي من الدخول للتحقيق، ما يفقدهم المصداقية، وفي معلومات خطيرة، كشف تلاعب الحوثيين بمشاهد ما قيل إنها غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على مدرسة للأطفال.

 

وأشار حنيش إلى أن الحوثيين منعوا فريق التحقيق الأممي من الوصول إلى منطقة ضحيان، حيث قيل إن الغارة وقعت، و تحدث عن تناقضات كبيرة في رواياتهم حول ضحايا غارات التحالف.


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مجلس الامن

منسق فريق الخبراء

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