video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تدعو فنلندا للتوقف عن إبعاد اللاجئين "قسرا"

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:22 ص
مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تدعو فنلندا للتوقف عن إبعاد اللاجئين "قسرا" نازحين - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، السلطات الفنلندية إلى التوقف عن إبعاد اللاجئين العراقيين "قسرا"، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاقية سنة 1951.

وقالت المفوضية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوى التقى ممثل وفد المنظمة الوطنية للهجرة الفنلندية بيتر ساندلين"، مبينة أن الغراوى دعا السلطات الفنلندية إلى التوقف عن إبعاد اللاجئين العراقيين قسرا تحت أعذار شتى.

ونقل البيان عن الغراوى قوله، إن "ذلك يعتبر مخالفة صريحة لما ورد فى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951".

وكان وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى أعلن، فى وقت سابق، رفض العراق العودة القسرية للعراقيين من بلدان المهجر، مؤكدا ضرورة تأمين العودة الطوعية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 10 أشخاص فى انفجار استهدف عمال نفط بشرق سوريا

مقتل 6 فى تفجيرين بشمال غرب سوريا

وسائل إعلام فرنسية تؤكد مقتل إرهابى نفذ اعتداءات باريس 2015 على حدود سوريا

العراق: عودة رعايانا النازحين فى سوريا تتم تحت إشرافنا

العراق

فنلندا

لاجئون

سوريا




لا تفوتك
وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

وكالة الفضاء الروسية: القمر الصناعى المصرى وصل إلى مداره ويعمل بانتظام

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

تعرف على الأندية المتأهلة لثمن نهائي الدوري الأوروبى.. وموعد القرعة

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

بدء إغلاق الطريق الدائرى بداية من المريوطية باتجاه أكتوبر لإصلاح فواصل

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

الشمس تتعامد على معبد أبو سمبل اليوم.. والبحوث الفلكية: يبدأ 6.20 صباحًا

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال القمة العربية الأوروبية برئاسة السيسى.. القمة تنطلق الأحد وسط توقعات بتمثيل عربى وأوروبى كبير..والهجرة وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والتعاون المشترك أبرز الملفات المطروحة للنقاش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة