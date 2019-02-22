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الجمعة، 22 فبراير 2019 03:35 م
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مصرع 5 أطفال وإصابة شخصين بباكستان إثر تسمم غذائى

الجمعة، 22 فبراير 2019 03:03 م
مصرع 5 أطفال وإصابة شخصين بباكستان إثر تسمم غذائى باكستان
أ ش أ
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لقى خمسة أطفال مصرعهم، فيما إثنين من أقاربهم بحالة إعياء شديدة من جراء تسمم غذائى بمدينة كراتشى بإقليم السند الباكستانى .

وقال مسئولو الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة إن عائلة الأطفال الخمسة التى تتراوح أعمارهم بين (سنة ونصف وتسع سنوات) لقوا مصرعهم بعد تناولهم وجبة عشاء من مطعم بمنطقة صدر فى المدينة الباكستانية، مضيفة أن الأم والعمة يرقدون فى حالة حرجة ويتلقون العلاج اللازم بمستشفى خاص.

وأوضحت الشرطة أن الأسرة قد وصلت الليلة الماضية إلى مدينة كراتشي قادمة من مدينة كويتا غرب البلاد، وأقاموا بدار ضيافة حيث طلبوا إحضار طعام مجهز من إحدى المطاعم القربية، قبل أن يصابوا فى وقت لاحق من ليلة أمس بحالة إعياء شديدة تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى خاص، حيث توفى الأطفال الخمسة بسبب الطعام المسموم وفقًا للتحيقات الأولية، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وتداعيات الحادث.


كما أشارت الشبكة الباكستانية إلى أن هيئة الأغذية بإقليم السند قد أغلت المطعم بصورة مؤقتة ، وحصلت على عينات من الطعام لإجراء فحص كيميائي، كما قدمت تقرير مبدئى لرئيس زوراء الإقليم مراد على شاه بشان الحادث .


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