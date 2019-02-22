مصرع طفلة بعزبة "هاجوج" دهسها قطار القاهرة المتجه إلى بور سعيد

بورسعيد محمد فرج

لقت طفلة تناهز الرابعة من عمرها مصرعها بعدما دهسها القطار القادم من القاهرة إلى بورسعيد وتم نقلها جثتها إلى مشرحة المستشفى العام.

كان اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد قد تلقى إخطارا يفيد مصرع طفلة حنين فؤاد على 4 سنوات دهسها القطار القادم من القاهرة أثناء دخوله محطة بورسعيد مرورا بعزبة هاجوج التى تقيم بها الطفلة وانتقلت إلى مكان البلاغ مباحث قسم شرطة الجنوب .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .