مصادر بـ"الإسكان" تكشف عن حركة تنقلات داخل أجهزة المدن الجديدة خلال أيام

كتب أحمد حسن

يُعد حاليًا الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حركة تنقلات جديدة داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل ضخ دماء جديدة.



وأكدت مصادر بوزارة الإسكان، لـ"اليوم السابع"، أن الحركة لم تكتمل بشكل نهائى حتى الآن، ولكن هناك بعض الأسماء التى جرى الاستقرار عليها بشكل كبير، والتى ستشملها الحركة.



وأوضحت المصادر، أن الحركة ستشمل مدينة 6 أكتوبر، ونقل المهندس علاء منيع رئيس الجهاز الحالى لديوان هيئة المجتمعات العمرانية، كما ستشمل الحركة تغيير رئيس جهاز العاشر من رمضان، وترقية المهندس عبد الرءوف الغيطى من منصب نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، ليشغل منصب رئيس جهاز مدينة الشروق.



وأشارت المصادر، إلى أن الحركة الجديدة ستشمل عددًا كبيرًا من الشباب وترقيتهم لرؤساء أجهزة المدن لمتابعة المشروعات والتواجد الميدانى بأكبر قدر ممكن داخل الميادين والمشروعات.