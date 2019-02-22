محافظ الدقهلية يستجيب للأهالى بإنشاء توسعات بمدرسة كوم الدربى

الدقهلية :شريف الديب

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مدرسه الشهيد محمد أحمد سرحان للتعليم الأساسى بكوم الدربى التابعة لمركز المنصورة، وذلك بحضور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

واستجاب محافظ الدقهلية لمطلب الأهالى الذين استقبلوه بالمدرسة مطالبين بإنشاء مدرسة أخرى للتعليم الأساسى، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من التلاميذ أبناء القرية، وكانت الاستجابة فورية.

وقال شاروبيم للمواطنين: "وفروا الأرض وسنحصل على موافقه وزير الزراعة ونقل ملكيتها إلى هيئة الأبنية التعليمية للبدء فورًا فى إنشاء المدرسة، ووعد المواطنين بتوفير الاعتمادات المالية لإقامتها، ثم قام محافظ الدقهلية بجولته داخل المدرسة حيث تفقد فصول ذوى القدرات الخاصة، وحجرة الحاسب الالى وفصول رياض الأطفال، كما تفقد قاعات الأنشطة اليدوية والفنية للتلاميذ وبقيه الفصول بالمدرسة فى مختلف أدوارها الثلاثة .

ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه أثناء افتتاح محافظ الدقهلية لمسجد البركات بقرية كوم الدربي، طلب منه أهالي القرية الدخول للمدرسة لمعاينة المدرسة على الطبيعة لرغبتهم في توسيع المدرسة وإنشاء مبنى آخر تابع للمدرسة وذلك لاستيعاب عدد أكبر من أبناء القرية.

وأضافت المديرية أن أبناء القرية تواجدوا فى المدرسة حاملين الأعلام ترحيبًا بالمحافظ