مجلس أمناء "كندا – مصر" يعقد أولى اجتماعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة الأحد

يعقد مجلس أمناء جامعة "كندا - مصر" اجتماعه الأول بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد المقبل 24 فبراير الجارى.



ويضم مجلس أمناء جامعة كندا في مصر الدكتورة ديبى ماكليلان التى تتولى منصب رئيس جامعة كندا فى مصر وهى أستاذة متغرغة فى قسم العلوم الإنسانية التطبيقية في جامعة جزيرة الأمير إدوارد بكندا، ودرست مجموعة متنوعة من دورات التغذية والبحوث والاتصالات خلال ما يقرب من ثلاثين عامًا، وحصلت على درجة الدكتوراه في التغذية من جامعة ساسكاتشيوان في عام 2005 وعلى شهادة الماجستير في التغذية من جامعة ألبرتا في عام 1979.



كما يضم مجلس الأمناء في عضويته الدكتور علاء عبدالعزيز، وتولى منصب الرئيس السادس لجامعة برنس إدوارد في أول يوليو 2011، ومنذ ذلك الوقت ساهم في عملية التخطيط الاستراتيجي لمؤسسة UPEI ودعم رسالتها الأكاديمية في التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، كما أنه يعمل عضوًا تنفيذيًا في رابطة الأطلسي للجامعات وعضوًا فى اللجنة الدائمة للعلاقات الدولية مع رابطة الجامعات والكليات في كندا.



ويضم المجلس أيضا الدكتور ديفيد دينجوول، وهو الرئيس الجديد لجامعة كيب بريتون، وهو مبدع ورائد في مجال الأعمال، وقاد العديد من المنظمات الدولية الكبرى، ولديه خبرة واسعة في البيئة التعليمية ومهتم بقضايا مجتمع كيب بريتون حول التعليم.



ويضم مجلس أمناء جامعة "كندا – مصر" في عضويته أيضا الدكتور ممدوح شكري رئيس جامعة يورك منذ يوليو 2017، وبدأ مسيرته المهنية في جامعة ماكماستر فى هاميلتون، أونتاريو وعُين رئيسًا لقسم الهندسة الميكانيكية وفي النهاية أصبح عميدًا لكلية الهندسة في الفترة 1994 إلى 2001، وخلال فترة عمله كعميد ، نمت كلية الهندسة نموا كبيرا ، والتي مهدت الطريق لماكماستر لتصبح واحدة من كليات الهندسة الرائدة فى كندا.



كذلك يضم المجلس السفير فيرى دى كيركهوف، وشغل منصب المفوض السامي الكندي في جمهورية باكستان الإسلامية، وسفيرًا لدى جمهورية إندونيسيا وأخيراً سفيرًا لجمهورية مصر العربية، وكان فيري أيضا الممثل الشخصي لرئيس الوزراء للفرانكوفونية، وحصل على مرتبة الشرف في الاقتصاد ، وماجستير في العلوم السياسية من جامعة أوتاوا.



كما يضم مجلس أمناء جامعة "كندا – مصر" الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم فوزي، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة الجديدة ستساهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، فضلا عن تعزيز الصلات بين المنظومة ومثيلاتها في كندا، والتي يتواجد بها المقر الرئيسي لجامعة جزيرة الأمير إدوارد، وتوفير فرص التعليم العالي داخل مصر مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.



ويمنح الفرع درجة البكالوريوس في برامج: "هندسة التصميم المستدامة، الرياضيات وعلوم الحاسب، ريادة الأعمال"، بالإضافة إلي تخصيص منحا دراسية سنوية معفاة من المصروفات الدراسية، وأخرى مخفضة للمتفوقين علميًا أو رياضيًا أو كلاهما معًا أو التميز فى المشاركة المجتمعية، وذلك وفقًا لما هو متبع بجامعة جزيرة الأمير إدوارد.