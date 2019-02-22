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مباحث القاهرة تكشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية من سيارة شركة مواد غذائية

الجمعة، 22 فبراير 2019 02:56 م
مباحث القاهرة تكشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية من سيارة شركة مواد غذائية سرقة سيارة _ ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض ملابسات، واقعة مبالغ مالية، من 3 عاملين بشركة تجارة مواد غذائية أثناء استقلالهم سيارة تابعة للشركة خلال تحصيلهم المبالغ من عملاء الشركة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثالث، بطريق تحريضه لآخرين عقب علمه بتحصيلهم وباقى زملائه هذه المبالغ، تم ضبطه وأعترف بارتكاب الواقعة التعاون من باقى المتهمين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من كل من " أحمد.م.ع 20"  سنة عامل، و " هشام.ع.ف " 19 سنة عامل، و " محمد.ش.م " 25 سنة سائق، جميعهم عاملين بشركة لتجارة المواد الغذائية، بأنهم عقب تحصيلهم مبلغ 125 ألف جنيه من عملاء للشركة محل عملهم، وسيرهم بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، مستقلين سيارة تابعة للشركة، فوجئوا بتوقف سيارة "ميكروباص" يستقلها ثلاثة مجهولين قاموا باستيقافهم وتفتيشهم بزعم أنهم من رجال الشرطة، وإستولوا منهم على المبلغ المالى وهربوا.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، حيث توصلت جهوده عقب تطوير مناقشة المبلغين، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة " المُبلغ الثالث "، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وذلك نظرا لعلمه مسبقا بقيامه والمبلغان بتحصيل مبالغ مالية لحساب الشركة، فخطط لارتكاب الواقعة، كما تبين استعانته بــ 3 أشخاص آخرين ساعداه فى ارتكاب واقعة السرقة، وبتطوير مناقشته تبين أن كلا من " سيد.م.س " 31 سنة عامل، محمود.م.ل 30 سنة عاطل، و " أحمد.م "شقيق المتهم الثانى"  33 سنة عاطل.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة،مضيفا أنه قام بارتكاب الواقعة ببتحريض من المُبلغ الثالث، بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وبإرشاده تم ضبط مبلغ 71 ألف جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه، وأضاف بأن باقى المبلغ بحوزة الهاربان، تم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحاله اللواء محمد منصور إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بسرعة وضبط المتهمان الهاربان.

 

 


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