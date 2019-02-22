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كويتيون وعرب يحتفلون بذكرى استقلال الكويت.. فيديو وصور

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:12 ص
كويتيون وعرب يحتفلون بذكرى استقلال الكويت.. فيديو وصور احتفالات اليوم الوطنى الكويتى
كتب محمد رضا
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اليوم الوطنى الكويتى، تحتفل دولة الكويت بمناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ورغم أن هذه الذكرى تحل رسميًا يوم 25 فبراير من كل عام، إلا أن الاحتفالات بدأت داخل الأراضى الكويتية، وفى سفارات الكويت بالدول العربية والأجنبية، منذ عدة أيام.

وفى إطار الاحتفالات الشعبية، نافس على صدارة الترند فى الكويت والإمارات، هاشتاجات "الكويت بلادنا الكويت" و"اليوم الوطنى الكويتى"، التى عبر من خلالها عدد من الشخصيات الرسمية، والمواطنون الكويتيون والعرب عن احتفائهم بالعيد الوطنى الكويتى.

ومن جهته، قال الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، "الكويت اللى لها التاريخ يذكر بالعطاء والجود والفعل الكريم.. اللسان يعجز يا عربان يشكر دورها فى ذلك العهد القديم.. جابت التعليم فى منهج مقرر حق جيلى لعبت الدور العظيم.. كلما فبراير بعيده تكرر يا الكويت قلوبنا نحوك تطير".

تدوينة ضاحى خلفان
تدوينة ضاحى خلفان

 

فيما شارك مواطنون بتعليقاتهم وإعادة نشر أغانى وطنية كويتية، فقال أحدهم "أصبحنا بنعمة الأمن والأمان بفضل من الله وبوقفة أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجى، وعلى قائمتها الملك فهد رحمه الله"، بينما نشر آخر مقطع فيديو للقفز بالمظلات، حيث طار شاب فى السماء بعلم الكويت، وعلق "ليْتَ الليالى كُلّها فبراير.. وليت المدن كُلّها كويت"، بينما قالت مواطن آخر "إنها ليست كويتاً وكفى إنها بيتاً ومأوى ونسب يابلادى دُمتِ للكون ضياء"، كذلك قالت سيدة كويتية "اعتلى ياكويتنا متن السحايب.. وعيدى عسى الفرح فى كل ليلة".

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احتفالات اليوم الوطنى الكويتى

 

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علم الكويت يرفرف فى السماء

 

يذكر أن سفارة الكويت فى القاهرة، كانت قد احتفلت، الأربعاء، بمناسبة مرور ذكرى العيد الوطنى الـ58، حيث شارك عدد من الوزراء والسياسيين فى الاحتفال الذى نظمه سفير الكويت فى مصر، محمد صالح الذويخ.

وشارك فى حفل العيد الوطنى لدولة الكويت كل من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، وغادة والى، وزيرة التضامن، وهالة زايد، وزيرة الصحه، وطارق الملا وزير البترول، ورئيس مجلس الدولة، ونائب رئيس مجلس النواب، وعدد من الأعضاء ولفيف من السفراء العرب والأجانب.

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احتفالات بالعيد الوطنى الكويتى

 

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احتفال المواطنون الكويتيون بعيد الاستقلال

 

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احتفال الكويتيون باليوم الوطنى لبلادهم

 

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ترند الكويت

 

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ترند الإمارات

 


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