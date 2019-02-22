قطع المياه 18 ساعة عن 14 منطقة فى القاهرة.. غدًا

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية "النزهة الجديدة - الكوربة - هيليوبولس - سانت فاتيما - منطقة الحجاز ومتفرعاته - جامع الفتح - خلف الكلية الحربية - شارع فريد سميكة - منطقة عين شمس الشرقية والغربية - منطقة المسلة - خارجة المطرية - إبراهيم عبد الرازق – الهايكستب".

وأكد الشركة فى بيان لها اليوم، أن انقطاع المياه سيبدأ من الساعة 10 صباح غد السبت وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد المقبل، نظرًا لقيام الشركة بإحلال وتجديد خط المياه قطر 1000مم بطريق مسطرد القديم، لتحسين الخدمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.