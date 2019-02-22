فيديو.. والدة الشهيد النقيب أيمن حاتم تروى تفاصيل تلقيها خبر استشهاد نجلها

كتب أحمد عبد الرحمن

سردت والدة الشهيد النقيب أيمن حاتم رفعت، لحظات تلقيها خبر استشهاد نجلها، منخرطة فى البكاء، قائلة: "فوجئت الساعة 2 بالليل اخواتى بيخبطوا عليا، أختى قالتلى عاجلا أو آجلا انتى هتعرفى، وقالتلى أيمن استشهد، وهم ربنا يخليهملى اخواتى، راحوا واقفين جنبى، وبيقولولى قولى إنا لله وإنا إليه راجعون"، مضيفة: "قلتلهم سيبونى أعيط، العياط مش حرام".

وكان، فى عام 2017، عناصر مسلحة يستقلون سيارتين اقتربوا من القول الأمنى المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكى بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائرى فى مدينة نصر، وأطلقوا النيران على القوات التى بادلتهم إطلاق الأعيرة

وأسفر الحادث عن استشهاد كلٍ من النقيب محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 5 من رجال الشرطة، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى وتقوم قوات الأمن بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشيع ذوو النقيب أيمن حاتم شهيد حادث مدينة نصر الإرهابى، جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالوفاء والأمل، ووضع أهالى الشهيد لافتة كبرى للراحل وهو يحمل نجله الصغير وفى الخلفية علم مصر، ومكتوب عليها: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".