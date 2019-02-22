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غلق 10 منشآت طبية غير مرخصة فى الجيزة

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:53 ص
غلق 10 منشآت طبية غير مرخصة فى الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 10 مراكز صحية وعيادات تخصصية ومعمل للتحاليل الطبية بنطاق المحافظة لإدارتهم بدون ترخيص  .

وقال راشد، فى بيان اليوم، إن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التى قامت بها مديرية الصحة بالتعاون مع أجهزة المحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضى، حيث أسفرت عن غلق مركز غسيل كلوى بمدينة 6 أكتوبر و3 مراكز لعلاج الإدمان ومعمل تحاليل بمنطقة هضبة الأهرام ومركز للصحة النفسية بمنشأة القناطر ومركز للتخسيس بمدينة البدرشين ومركز للعلاج الطبيعى بأرض اللواء بحى العجوزة وعيادات تخصصية بمنطقة المطبعة بفيصل وحدائق الاهرام لإدارتهم بدون ترخيص وعدم وجود فنين .

ووجه راشد، الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أى منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة مؤكداً أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الصحية فى كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة، أنه يتم قطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدورى عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها .


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