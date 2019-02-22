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"غرفة الطباعة" تعقد اجتماع لمطابع الكتب المدرسية .. الأحد المقبل

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:00 ص
"غرفة الطباعة" تعقد اجتماع لمطابع الكتب المدرسية .. الأحد المقبل احمد جابر رئيس غرفة الطباعة
كتبت – منى ضياء
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تعقد غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، اجتماعا الأحد المقبل، لأصحاب ومديرى مطابع الكتاب المدرسى، بمقر اتحاد الصناعات.

وكان أحمد جابر رئيس الغرفة، فى تصريحات سابقة لـ" اليوم السابع" ، أن قطاع طباعة الكتب خاصة الكتب المدرسية يواجه تحديات كبيرة جدا تهدد استثمارات قائمة فى مجال طباعة الكتب المدرسية، نتيجة خطة تطوير التعليم الأساسى التى بدأت الوزارة فى تنفيذها خلال السنة الدراسية الحالية.

 

وقال أن حجم التعامل مع الدولة فى مجال طباعة الكتاب المدرسى يتخطى 2 مليار جنيها سنويا، لمجموعة من المطابع المؤهلة التى قامت باستثمارات ولديها عمال وعملها قائم بالأساس على طباعة الكتاب المدرسى ولديها علاقة وطيدة مع وزارة التربية والتعليم على مدار 30 سنة، وهى الآن تواجه تحديا غير طبيعى، نتيجة إسناد طباعة الكتاب المدرسى للسنوات التى تم تطوير المناهج بها (KG1 – KG2 – أولى ابتدائى) تم طباعة الكتب بدار نشر وحيدة دون عقد مناقصة كما هو معتاد سنويا، حيث اقتصرت المناقصة على طباعة الكتب للسنوات التى لم تدخل بنظام التطوير الجديد.


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