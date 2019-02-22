وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن طيران التحالف الدولي قام بتنفيذ ضربات جوية؛ بناء على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، موضحة أن الضربات استهدفت أنفاقا في جبال مكحول غرب قرية المسحك؛ ما أسفر عن قتل اثنين من الإرهابيين.



يذكر أن "مديرية الاستخبارات العسكرية تعمل على تقديم المعلومات الاستخبارية للقوات الأمنية، وقوات التحالف الدولي عن الأماكن التي يتواجد فيها فلول تنظيم داعش الإرهابي.