ضبط 1153 مخالفة مرورية خلال حملة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1153 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1153 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و148 مخالفة انتظار خاطئ، و140 حالة تصالح فورى، وسحب 24 دراجة نارية، وحجز 2 وتحصيل مبلغ 21000 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و8 تصالح وتحصيل 2500 جنيه غرامة.

وتم تحرير 109 مخالفات مرافق وهى 14 إشغال طريق – 19 بائعا متجولا – 18 إزاله فوريه – 13 وصلات كهربائيه – 40 اعلان مخالف – 5 فرش شاى، جارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.