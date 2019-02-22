صور.. "يزيد" رضيع يعانى من ضمور بالوجه ويحتاج لجراحة تجميل

شمال سيناء ـ محمد حسين

رضيع فى الشهر الرابع من عمره، شاء قدره أن يولد بضمور فى مناطق بالوجه، فولد بعين وأذن واحدة، وشفة أرنبية وشق فى الحلق يجعله لا يستطيع شرب لبن الأم بشكل طبيعى، لذا يرقد من يوم مولده فى مستشفى العريش العام للمساعدة على تغذيته واستمرار حياته، انتظارًا لتدخل طبى يعدل من مسار حلقه وجراحات تجميلية تعيد لوجهه ولو شىء من طبيعته البشرية.

وقال محمد مصطفى محمود والد الطفل، إن يزيد هو الابن الثالث له، وجميع أشقائه ولدوا بشكل طبيعى، بينما فوجئوا عند ولادته، أنه يعانى من ضمور فى إحدى العينين، وشفة أرنبية، وشق فى الحلق.

وأضاف "محمد"، أن المشكلة الصحية التى تواجه الطفل أنه لا يستطيع ابتلاع لبن الأم بشكل طبيعى كبقية الأطفال، نتيجة وجود شق فى الحلق وهو بحسب قول الأطباء يتسبب له فى اختناق ووصوله للرئتين، ومن هنا يحتاج بشكل متواصل لشفطه لمنع مضاعفات مرضية وحدوث نزلات، وبالتالى فهو نزيل دائم داخل المستشفى.

وتابع أن الأطباء أخبروه أنه يمكن علاج ابنه بإجراء جراحات تجميل للوجه بعد شهور من ولادته، وهذه الجراحات لا تتوفر فى شمال سيناء، ومتاحة فى مستشفيات متخصصة بالقاهرة، وأصبح أمله أن يصل إليها بأسرع وقت، مناشدًا وزارة الصحة بسرعة علاج ابنه الرضيع.

وأوضح أنه عامل يومية فى محل بقالة بمنطقة سوق الخميس، وأوضاعه المالية متدهورة، وأصبحت حياته مشتتة بين العمل وبين المستشفى منذ ولادة طفله لمتابعته.

وتشير التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العريش العام، إلى أن الطفل يزيد محمد مصطفى، يعانى عيوب خلقية متعددة بحاجة للعلاج وهى شفة أرنبية، وضمور فى العين اليسرى، والأذن اليسرى.

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تليفون الوالد محمد مصطفى 01210167909