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صور.. "مستشفى إسنا " حلم يقترب من الحقيقة لخدمة 370 ألف مواطن

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:45 م
صور.. "مستشفى إسنا " حلم يقترب من الحقيقة لخدمة 370 ألف مواطن
الأقصر – أحمد مرعى
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ينتظر أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، التي يزيد عدد سكانها عن 370 ألف مواطن ، إنتهاء مشروع "مستشفي إسنا الجديدة" التي يجري بها حاليا التشطيبات الأخيرة تمهيدا لافتتاحها العام الجارى .
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، زارت المستشفى الأسبوع الماضى لمتابعة الأعمال ، التى تجرى تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وأكد  الدكتور السيد عبد الجواد ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مستشفي إسنا الجديدة من المنتظر أن تقدم خدمات علي أعلي مستوي في كافة المجالات الصحية من فحص وإستقبال وكشوفات وعمليات جراحية وحجز للمرضي وأشعة وخلافه، موضحاً أن نسبة العمل داخلها تعدت الـ95% ويتم العمل داخلها وفقاً لمعايير الجودة لبناء المستشفيات، لتصبح صرحا طبيا لخدمة مرضى الأقصر، حيث يشرف على تنفيذها إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومن المنتظر تسليمها خلال الأسابيع المقبلة، وفور تسلمها وإفتتاحها ستكون تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
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وعن التصميم والتجهيزات داخل المستشفي يقول الدكتور السيد عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، أن المستشفي تقام علي مساحة حوالي 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وتم تصميمها لتحتوي علي 250 سرير و77 غرفة إقامة و8 غرف إفاقة و2 غرفة عمليات ولادة قيصري وكشكين ولادة و9 غرف عمليات، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، بالإضافة إلي قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريري إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، وقسم للسكن الداخلي للأطباء وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبي داخلها.
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وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن المستشفي خلال زيارة وزيرة الصحة في الأيام الماضية قررت أن يتم الإستعانة داخلها بأبناء وأهالي مدينة إسنا خلال التعاقد في العمالة والتوظيف بأقسام النظافة والأمن والصيانة وتقديم تدريبات لهم بتلك الأعمال قبل الإفتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه يوجد مبني خلفي لمستشفي إسنا سيضم مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات وقسم العلاج الطبيعى، وغرفة الغازات وحدة التعقيم، بالاضافة إلى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية.

 

 

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