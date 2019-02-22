صور.. محافظ الدقهلية يفتتح مسجد البركات بقرية كوم الدربى

الدقهلية شريف الديب

أعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن سعادته لما شاهده اليوم من تضافر الجهود فى قرية كوم الدربى التابعة لمركز المنصورة لتجديد صرح دينى كبير هو مسجد البركات، الذى قام بافتتاحه قبل صلاة الجمعة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للدكتور محمد حمزه سيد الأهل الذى تبرع بإضافة التوسعات الجديدة للمسجد التى بلغت تكلفتها 9 ملايين جنيه، معربا عن تقديره لكافه الجهود التى يبذلها المواطنين من اجل المساهمه فى اقامه صروح كبيرة سواء كانت فى المساجد او المستشفيات او المراكز الطبيه او رصف الطرق.

وقال محافظ الدقهلية إن كل ذلك يصب فى مصلحه المواطنين ويمثل دعما للدوله فى هذه الظروف التى يتآمر علينا فيها اعداء الوطن من الداخل والخارج، مضيفا أن مشاركه المجتمع تمثل دعما قويا فى البناء الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى .