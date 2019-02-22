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صور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض الوثائق التاريخية المصرية بصربيا

الجمعة، 22 فبراير 2019 04:15 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض الوثائق التاريخية المصرية بصربيا محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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افتتح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، معرض الوثائق التاريخية المصرية بالمركز الثقافي بمدينة يوجودينا بدولة صربيا، على هامش مشاركته فى المعرض السياحى الصربى.

وأكد بيان من محافظة البحر الأحمر، أن ذلك المعرض يضم معروضات جديدة لأول مرة بالمركز، وكان فى استقبال المحافظ رئيس المجلس النيابى الصيربى.

وعلي هامش الافتتاح عقد مؤتمر صحفى يضم مختلف وسائل الإعلام الصربية، حيث يأتي الافتتاح بمناسبة مرور 110 أعوام على العلاقات المصرية الصربية .

وأوضح المحافظ خلال المؤتمر الصحفى أنه سيكون هناك المزيد من التعاون بين البلدين فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الصربى سيقوم بزيارة مصر قريبا لتوسيع سبل التعاون والتنسيق بين الدولتين، مضيفا أنه لن يقتصر التوسع على القطاع السياحى للبحر الأحمر فقط وإنما سيشمل زيادة التعاون التجارى بين مصر وصربيا من حيث الاستيراد والتصدير وغيرها من المجالات المختلفة .

 

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