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صور.. ضبط 7 كيلو مشغولات فضية وأحجار كريمة مع عراقى بالمطار

الجمعة، 22 فبراير 2019 10:44 م
صور.. ضبط 7 كيلو مشغولات فضية وأحجار كريمة مع عراقى بالمطار جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى
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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى ، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والأحجار الكريمة، أخفاها راكب عراقي الجنسية ، على جسده وداخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة العراقية، رحلة رقم 101 القادمة من بغداد،  حيث  اشتبه محمد يوسف ،   مأمور الجمرك، في راكب عراقي الجنسية يحمل وثيقة سفر عراقية، وبالعرض علي طارق سعيد مدير الادارة ، قرر تكليف محمود عبد الرؤوف ، مأمور الخط الأخضر  ،  لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 6 كيلو جرام من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة، و 900 فص من الأحجار الكريمة ( عقيق ) بوزن 7 كيلو جرام، مخبأة داخل أمتعته الشخصية وملفوفة علي جسده .

وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات  كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .

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