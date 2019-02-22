صور.. ضبط 7 كيلو مشغولات فضية وأحجار كريمة مع عراقى بالمطار

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى ، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والأحجار الكريمة، أخفاها راكب عراقي الجنسية ، على جسده وداخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة العراقية، رحلة رقم 101 القادمة من بغداد، حيث اشتبه محمد يوسف ، مأمور الجمرك، في راكب عراقي الجنسية يحمل وثيقة سفر عراقية، وبالعرض علي طارق سعيد مدير الادارة ، قرر تكليف محمود عبد الرؤوف ، مأمور الخط الأخضر ، لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، تبين وجود 6 كيلو جرام من المشغولات الفضية المرصعة بالأحجار الكريمة، و 900 فص من الأحجار الكريمة ( عقيق ) بوزن 7 كيلو جرام، مخبأة داخل أمتعته الشخصية وملفوفة علي جسده .

وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة ، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .







