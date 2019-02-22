صور.. انهيار أرضى فى بوليفيا يؤدى لإغلاق طرق ومكب للنفايات

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أدت الأمطار الغزيرة فى منطقة لوس روزاليس فى العاصمة البوليفية لاباز، إلى انهيار أرضى وأغلقت طرقا ومكبا للنفايات، وذكرت وسائل الإعلام أن الانهيار الارضى حدث منذ فترة كبيرة، ما أدى إلى تكدس مئات الأطنان من القمامة فى العاصمة البوليفية لاباز، بعد إغلاق انهيار أرضى مكب للنفايات، وتواجه لاباز أزمة، ، تتعلق بكيفية التعامل مع المخلفات التى تنتجها المدينة يوميا.

وبدأت شقوق تظهر فى المكب للنفايات فى يناير ؛ لتكشف عن مخلفات وسائل بلون داكن، وقالت شخصيات بارزة بالمجتمع فى بوليفيا إن "سائلا أسود يتسرب من المكب؛ ما يمثل خطورة ويعرّض المجتمعات القريبة للخطر".، وأغلق السكان فى بلدية ألباكوما القريبة مدخل المكب؛ لمنع إلقاء المزيد من النفايات بالموقع.

وقال لويس ريفيا، رئيس بلدية لا باز، إن السلطات تجمع القمامة وتضعها فى شاحنات، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا.

وأضاف: "الشاحنات الموجودة بالمدينة لن تكفى تجميع القمامة ووضعها"، وحذر من أن المدينة تواجه حالة طوارئ صحية خلال ساعات، إذا لم يفتح المكب ثانية.

وبدأت القمامة تتكدس فى شوارع العاصمة البوليفية، وطلب مسئولو المدينة من المواطنين الاحتفاظ بالمخلفات فى منازلهم؛ لحين التوصل إلى حل للأزمة.



انهيار أرضى فى بوليفيا



انهيار أرضى فى بوليفيا



انهيار أرضى فى بوليفيا



انهيار أرضى فى بوليفيا