صور.. الأقصر تقترب من إنهاء توصيل "الغاز الطبيعى" لمنازل المحافظة

الأقصر - أحمد مرعى

اقتربت محافظة الأقصر من انتهاء مشروع توصيل خطوط الغاز الطبيعى بكل مدن وقرى المحافظة، وذلك لإنهاء المعاناة التى تقع على المواطنين فى أسطوانات البوتاجاز، ولتسهيل الحصول على الغاز فى المنازل.

وفى هذا الصدد، قال العميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى بالأقصر، إنه تم العمل على مدار الشهور الماضية تركيب خطوط الغاز فى عدة مناطق هامة ورئيسية بمختلف أنحاء مدينة الأقصر، حيث تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز فى عدد من المناطق وهى السيول والرواجح والقرنة الجديدة بمدينة القرنة غرب الأقصر، ونجع بدران وعزبة مهيوب والنجع التحتانى ونجع الهيلتون والبحاروه والشيخ موسى والملقطة والنجع الطويل وأبو الجود بمنطقة الكرنك، وغرب طريق الكباش ونجع الحمارة وشوارع كليوباترا والمنشية (بوابة السوالم) بمدينة الأقصر، كما تم توصيل الغاز بمناطق المدينة المنورة والتليفزيون والفيروز والعوامية ونجع الصياغ ومشايخ عطية بمدينة الأقصر، ونجع الشيخ ورواج والبياضية بمدينة البياضية.

وأوضح المتحدث الإعلامى لمحافظة الأقصر، أن وزارة البترول قدمت تسهيلات كبرى لخدمة المواطنين، حيث تشمل أنظمة التعاقد المعمول بها فى الأقصر 3 أنظمة وهى نظام الدفع كاش مبلغ 2181 جنيهًا، أو قسط بمبلغ 361 جنيهاً على أن يكون القسط على 12 ، أو 24 ، أو 36 ، أو 48 ، أو 60 ، أو 72 أو 84 شهراً، ونظام تعاقد منحة الاتحاد الأوروبى حيث يتم تحصيل مبلغ 681 جنيهاً، ونظام تعاقد تقسيط قيمة التعاقد بمبلغ 2160 جنيهاً على 6 سنوات بدون مقدم على أن يتم تحصيل مبلغ 30 جنيهاً شهرياً ضمن فاتورة الاستهلاك.

وأعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم تركيب خطوط الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد السياحى بنسبة تنفيذ 100%، وتم العمل الفعلى فى تنفيذ التشغيل وإجراء اختبارات الضغط للخطوط، وذلك فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة، وطبقاً لتوجيهات محافظ الأقصر بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالشارع.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الغاز الطبيعى بشارع خالد بن الوليد شملت تركيب خط رئيسى ضغط عالى قطر 4 بوصة "125 مللى"، حيث خرجت منه وصلات فرعية لتغذية الفنادق السياحية بالشارع، وبدأ امتداد الخط من ميدان صلاح الدين مروراً بميدان النوفوتيل ماراً بشارع خالد بن الوليد وصولاً إلى ميدان الشيراتون "ميدان السلام"، مضيفاً أنه تم تركيب خط غاز طبيعى آخر بطول 500 متر ضغط منخفض لتغذية عدد من المبانى والعقارات بالشارع، وذلك يأتى فى إطار أعمال تطوير البنية التحتية "مياه –كهرباء – تليفونات – غاز طبيعى" التى تجرى على قدم وساق بأهم الشوارع السياحية بالأقصر.