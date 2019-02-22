"صحة المنوفية " :الكشف على 1500 مواطن فى قافلة طبية بقرية الخطاطبة

المنوفية- محمد فتحى

كشف الدكتور نصيف حفناوى ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد مركز السادات ، بالعيادات المتنقلة باطنة ، جراحة ،جلدية ،نساء وتوليد ، اطفال ، رمد ، تنظيم أسرة ، اسنان ،بناءا على تعليمات وزيرة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية.

وقالت الدكتورة شيماء شفيق ، منسق القوافل بالمنوفية ،أنه تم الكشف على عدد 1500 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم ، كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 46 معمل دم ،61 طفيليات ، وكذلك تم عمل 20 أشعة عادية ،30 أشعة سونار وتحويل 7 حالات لمستشفى السادات المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة .