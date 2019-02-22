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"صحة المنوفية " :الكشف على 1500 مواطن فى قافلة طبية بقرية الخطاطبة

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:08 م
"صحة المنوفية " :الكشف على 1500 مواطن فى قافلة طبية بقرية الخطاطبة قوافل طبية -أرشيفية
المنوفية- محمد فتحى
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كشف الدكتور نصيف حفناوى ،  وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد مركز السادات ، بالعيادات المتنقلة  باطنة ، جراحة ،جلدية ،نساء وتوليد ، اطفال ، رمد ، تنظيم أسرة ، اسنان ،بناءا على تعليمات وزيرة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية.
 
وقالت الدكتورة شيماء شفيق ، منسق القوافل بالمنوفية ،أنه تم الكشف على عدد 1500 من المترددين وصرف العلاج المجانى لهم ، كما تم أخذ عينات تحاليل مختلفة 46 معمل دم ،61 طفيليات ، وكذلك تم عمل 20 أشعة عادية ،30 أشعة سونار وتحويل 7 حالات لمستشفى السادات المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة .
 

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