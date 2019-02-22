سفر وعودة 1987 مصريا وليبيا و247 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1987 مصريا وليبيا و247 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1661 إلى الجانب الليبى، بينهم 246مصريا و1415 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 326 بينهم 256 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و70 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 107 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 140 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.