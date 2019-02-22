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زعيم المعارضة الفنزويلية يوقع مرسوما "رئاسيا" يجيز فيه دخول المساعدات

الجمعة، 22 فبراير 2019 07:00 ص
زعيم المعارضة الفنزويلية يوقع مرسوما "رئاسيا" يجيز فيه دخول المساعدات خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية
كتب وكالات
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وقع زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا للبلاد، مرسوما "رئاسيا" يحمل الرقم (001)، أجاز فيه بدخول المساعدات الإنسانية لفنزويلا، بحسب "سبوتنيك" .

وقال جوايدو فى المرسوم الذى نشره على صفحته على "تويتر": "بصفتى القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية، أؤكد سماحى بدخول المساعدات الإنسانية إلى أراضى فنزويلا. وبالتالي، أمر عناصر القوات المختلفة بالتصرف وفق هذه التعليمات".

هذا وفى وقت سابق، رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكرى تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة. إذا أرادوا المساعدة، فليضعوا حدا للحصار والعقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد رفضت، فى وقت سابق، بشكل قاطع، تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجرى بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة فى كاراكاس.

وجراء الحصار والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، تعانى فنزويلا نقصا حادا فى الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية.

 


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